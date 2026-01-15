Скрытые миллиарды управляющих компаний: куда уходят деньги жильцов многоквартирных домов

Подобные «теневые» доходы формируются за счёт различных непрозрачных схем, которые давно стали привычными для сферы ЖКХ. Речь идёт о завышении стоимости услуг, использовании наличных расчётов без оформления чеков, отражении в отчётности работ, которые либо не выполнялись вовсе, либо были искусственно «раздуты», а также о ведении двойной бухгалтерии и исчезновении части платежей, которые так и не доходят до официального баланса компании. В результате в документах фигурируют одни суммы, тогда как реальные денежные обороты оказываются в разы выше. При этом проверить, куда именно ушли деньги жильцов, практически невозможно.