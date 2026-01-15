Ричмонд
СВО
Скрытые миллиарды управляющих компаний: куда уходят деньги жильцов многоквартирных домов

Vaib.uz (Узбекистан. 15 января). Накануне в ходе совещания у президента, посвящённого вопросам совершенствования системы управления многоквартирными домами, был озвучен факт, который сложно назвать неожиданным, но от этого он не становится менее тревожным.

Источник: Vaib.Uz

По предварительным оценкам экспертов, в крупных городах и областных центрах объём скрытых доходов управляющих сервисных компаний как минимум в два раза превышает те суммы, которые официально отражаются в их отчётности.

Если говорить без сложных формулировок, то это означает следующее: управляющие компании получают с жителей значительно больше денег, чем показывают государству и налоговым органам. Часть средств оседает вне бухгалтерских документов, не попадает в официальные отчёты и не облагается налогами. Для жильцов это выглядит так: деньги исправно собираются, но при этом постоянно слышны жалобы на нехватку средств для ремонта, обслуживания домов и обновления инфраструктуры.

Подобные «теневые» доходы формируются за счёт различных непрозрачных схем, которые давно стали привычными для сферы ЖКХ. Речь идёт о завышении стоимости услуг, использовании наличных расчётов без оформления чеков, отражении в отчётности работ, которые либо не выполнялись вовсе, либо были искусственно «раздуты», а также о ведении двойной бухгалтерии и исчезновении части платежей, которые так и не доходят до официального баланса компании. В результате в документах фигурируют одни суммы, тогда как реальные денежные обороты оказываются в разы выше. При этом проверить, куда именно ушли деньги жильцов, практически невозможно.

Самое неприятное в этой ситуации то, что страдают в итоге не отчёты и не цифры, а сами люди. Когда значительная часть средств уходит в тень, дома обслуживаются хуже, ремонты откладываются, инженерные сети изнашиваются, а качество жизни в многоэтажках падает. Жители платят регулярно, но не видят соответствующего результата.

То, что этот вопрос был поднят на уровне президента, говорит о системном характере проблемы. Речь идёт не о единичных нарушениях, а о глубоко укоренившейся практике, без устранения которой любые реформы в сфере управления многоквартирными домами будут малоэффективны. Прозрачность финансов — ключевое условие для наведения порядка, и признание масштабов скрытых доходов можно считать первым шагом к реальным изменениям.