В Молдове изменится методология начисления налога на недвижимость

«Не столько вырастут налоги, сколько появится возможность для примэрий устанавливать их более корректно и точно. Во многих случаях у нас есть неопределенные или неоценённые земельные участки и объекты недвижимости, что затрудняет для городских властей возможность получать начисления, на которые они могли бы рассчитывать», — отметил министр.