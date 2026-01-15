Ричмонд
В Молдове изменится методология начисления налога на недвижимость

Министерство финансов Молдовы обновит методику начисления налога на недвижимость.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Правительство Молдовы ведет работу по обновлению методики начисления налога на недвижимость. Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ на пресс-конференции перед заседанием правительства.

По словам министра, эта инициатива давно ожидаема региональными властями, поскольку налоги на недвижимость взимают примэрии.

«Речь идет об обновлении методологии взимания налогов, но документ еще находится в работе. В ближайшее время мы представим обновления», — сказал чиновник.

Он пояснил, что обновление методологии поможет местным властям устанавливать сборы на недвижимость более корректно и точно.

При этом Гаврилицэ не ответил на вопрос, означает ли это, что налог будет увеличен, сославшись на то, что законопроект находится в работе.

«Не столько вырастут налоги, сколько появится возможность для примэрий устанавливать их более корректно и точно. Во многих случаях у нас есть неопределенные или неоценённые земельные участки и объекты недвижимости, что затрудняет для городских властей возможность получать начисления, на которые они могли бы рассчитывать», — отметил министр.

Налог на недвижимое имущество представляет собой обязательный платеж в бюджет, устанавливаемый в зависимости от стоимости объектов недвижимости.