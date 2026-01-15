«У ТРК Мегаполис»: «ДОМ.РФ» выставит на торги недвижимость с участком в центре Челябинска. Карта

Торги по продаже объекта запланированы на второй квартал 2026 года.
Госкорпорация «ДОМ РФ» выставит на торги имущественный комплекс и помещение в центре Челябинска на улице Труда. Площадь офисного помещения — 2,5 тысячи квадратных метров, имущественного комплекса — 65,5 квадратных метра. Торги по продаже объекта планируется провести во втором квартале 2026 года, сообщается на сайте госкорпорации.
«Продажа имущественного комплекса, расположенного на улице Труда, 157. На продажу будет выставлено здание площадью 65,5 квадратных метра. Также с торгов продадут помещение на Труда, 157 площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Торги пройдут во втором квартале 2026 года», — сообщается на сайте.
В 2024 году компания ДОМ.РФ продала с торгов федеральные земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на челябинской Рублевке, в Сосновском районе Челябинска. Участки удалось реализовать за 35 миллионов рублей. Три участка находятся рядом с поселком Западный. Их общая площадь достигает 15 тысяч квадратных метров,
Имущественный комплекс находится на улице Труда рядом с ТРК Мегаполис.