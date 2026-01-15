«У ТРК Мегаполис»: «ДОМ.РФ» выставит на торги недвижимость с участком в центре Челябинска. Карта

В 2024 году компания ДОМ.РФ продала с торгов федеральные земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на челябинской Рублевке, в Сосновском районе Челябинска. Участки удалось реализовать за 35 миллионов рублей. Три участка находятся рядом с поселком Западный. Их общая площадь достигает 15 тысяч квадратных метров,