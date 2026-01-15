Ричмонд
В Тюмени на продажу выставили известный бар

В Тюмени выставили на продажу бар «Другое дело», который до 1 декабря работал на улице Дзержинского. Информация размещена на сайте бесплатных объявлений.

Бар закрыт уже полтора месяца.

«Бар располoжен на Дзeржинского, 38. Цена: 15 миллионов рублей. Удобная трaнспoртная развязка и наличие парковки делают его легкодоступным для гостей. Маркетинговые активы: социальные сети, профиль на картах, база клиентов, мобильное приложение или веб-сайт», — следует из объявления.

Как ранее писало URA.RU, «Другое дело» закрылся 1 декабря. Как сообщала его владелец — ресторатор Лариса Невидайло, концепция заведения оказалась слишком сложной.

Сейчас бар продают вместе с оборудованием — от кухни до звука. Комментарий от сети «Максим» ожидается.