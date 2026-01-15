Дожить до АЭС: Дальнему Востоку пропишут стратегию развития энергетики

Минэнерго и Минвостокразвития по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина разработают проект программы развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа на период до 2050 года. Ожидается, что в проекте будут учтены потребности регионов в дополнительных объемах электроэнергии и способы решения этой задачи, в том числе за счёт строительства крупным бизнесом собственной генерации, сообщает ИА PrimaMedia.
Дальний Восток указан как дефицитный в перспективе макрорегион в последней версии проекта Cхемы и программы развития электроэнергетических систем на 2026−2031 гг.
В том числе в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии суммарно прогнозируется дефицит, который потребует ввода в строй мощностей на 1050 МВт.
В Приморском и Хабаровском краях необходимо построить около 445 МВт генерации. При этом предполагается решить задачу целевым назначением инвестора, так как бизнес на этих территориях не хочет вкладываться в киловатты.
Предполагается, что проблема энергодефицита в Приморье решится только после ввода в регионе первого энергоблока Приморской АЭС в 2033 году.
Вариант «сегодня и сейчас» — обеспечение крупными промышленными потребителями своих потребностей за счёт создания собственных энергообъектов.
«У нас гигантские компании, которые предъявляют спрос на электроэнергию. Инвестиции в их проекты во всех случаях составляют сотни миллиардов рублей. Если им создать правильные условия, они могут и эффективнее построить новую генерацию, и сами же обеспечить на нее спрос, а излишек отдавать в свои регионы. Такие заинтересованные инвесторы у нас уже есть. Это “Русская медная компания”, “Эльга”, “АЛРОСА” и другие», — сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе парламентских слушаний в Госдуме в ноябре 2025 года.
Отметим, что с начала 2025 года Дальний Восток был включен в состав второй ценовой зоны энергорынка, что ознаменовало переход от тарифного регулирования к рыночным механизмам ценообразования. Также с 2025 года началась поэтапная либерализация цен ГЭС с выходом на полностью рыночные условия в 2030 году.