Дожить до АЭС: Дальнему Востоку пропишут стратегию развития энергетики

«У нас гигантские компании, которые предъявляют спрос на электроэнергию. Инвестиции в их проекты во всех случаях составляют сотни миллиардов рублей. Если им создать правильные условия, они могут и эффективнее построить новую генерацию, и сами же обеспечить на нее спрос, а излишек отдавать в свои регионы. Такие заинтересованные инвесторы у нас уже есть. Это “Русская медная компания”, “Эльга”, “АЛРОСА” и другие», — сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе парламентских слушаний в Госдуме в ноябре 2025 года.