Аналитики ЕАБР спрогнозировали средний курс доллара выше 3,3 рубля в Беларуси в 2026 году

Аналитики ЕАБР высказали предположение про средний курс доллара в Беларуси в 2026 году. Это следует из макроэкономического прогноза Евразийского банка развития на 2026 — 2028 годы.
Специалисты банка допустили, что среднегодовой курс доллара может оказаться 3,32 белорусского рубля. Указанный показатель будет достигнут при условии расширения импорта, ослабления валюты ключевого торгового партнера (речь идет про Россию). Кроме того, в числе условий названы рост экспорта услуг, сохранение тенденции чистой продажи валюты белорусами.
Кстати, Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 15 января.
Тем временем мы узнали информацию про пенсионный возраст в Беларуси, 2026: кто выйдет на пенсию в 58 и 63 года, а кто в 60 и 65 или в 57 и 62 года, и что говорят о его повышении чиновники.
Кроме того, новый перечень работ с материальной ответственностью вступил в силу в Беларуси.