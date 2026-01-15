Опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде

На первом месте оказалась вакансия водителя-экспедитора категории «Е» в транспортной компании. Работодатели готовы платить специалисту от 165 до 200 тысяч рублей в месяц. Вторую строчку рейтинга занял врач-терапевт, которого ищет поликлиника. Зарплата по этой позиции стартует от 120 тысяч рублей. Третье место досталось вакансии директора гипермаркета крупной торговой сети. Соискателю предлагают от 114 до 148 тысяч рублей, а также предоставляют полис ДМС и корпоративные скидки.