Белоусов предупредил о рецессии: что будет с ценами и зарплатами

Увольнять сотрудников сами компании пока боятся, потому что где им потом искать замену? Особенно это касается квалифицированных специалистов — их быстро заберут другие. Поэтому такие кадры будут стараться всячески удержать в надежде на то, что ситуация перезапустится. А у «офисного планктона» положение менее веселое, он на то и «планктон», что биомасса зависит от объема ресурсов.