Омский облсуд взыскал в пользу морячки больше 60 тысяч рублей с ее работодателя

Суд Омской области принял решение частично в пользу члена экипажа (женщины) судна «Гермес-9» в споре с ее работодателем, ООО «Гыданское сельскохозяйственное предприятие “Гыдаагро”. Спор был о работе во вредных условиях, режиме вахты и оплате труда.
Суд признал, что компании придется доплатить за работу во вредных условиях труда, несмотря на особый режим работы на флоте.
Спорным периодом были навигации 2024−25 годов в Ямало-Ненецком автономном округе. Морячка требовала выплат за сверхурочную работу, надбавок за вредные условия и вахтовый метод, оплату междувахтового отдыха и компенсации морального вреда. В августе прошлого года Центральный райсуд Омска отказал в иске полностью, но решение истица попыталась обжаловать.
При апелляции сотрудница настаивала, что по факту работала вахтовым методом: корабль находился далеко от места ее постоянного проживания, жила на борту, график был особым. По оценке женщины, это обязывало работодателя оплачивать междувахтовый отдых и начислять соответствующую надбавку, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Работодатель же отвечал отсылками к отраслевым нормам для экипажей судов и указывал, что есть суммированный учет рабочего времени, при нем переработка компенсируется днями отдыха, а не деньгами.
Облсуд согласился с выводами Центрального суда в части сверхурочных и вахтового метода. Судьи указали, что сам по себе факт проживания на судне не означает применения вахтового метода, если он официально не установлен. Также не было приведено доказательств, что сотрудницу привлекали к сверхурочной работе в установленном законом порядке: не было приказов работодателя и ее собственного письменного согласия, капитан судна не имел полномочий вводить такой режим постоянно.
В то же время суд выявил нарушение при оплате труда во вредных условиях. По результатам специальной оценки условий труда установили: профессия «моторист-рулевой (матрос)» относится к вредному классу, это гарантирует повышенную оплату. Коллдоговор предприятия также предусматривал доплату 4%. Однако работодатель включил все компенсации в «пакетный» оклад и отдельно надбавку не начислял. Суд отметил, что компенсационные выплаты не могут являться частью фиксированного оклада, они должны рассчитываться и выплачиваться отдельно.
В итоге облсуд отменил решение в данной части и принял новое. Согласно ему, с компании взыскали 32 372 рубля 28 копеек долги по надбавке за вредные условия труда, 18 046 рублей 4 копейки компенсации за задержку выплат и 20 тыс. рублей как компенсацию морального вреда. В сумме это более 60 тыс. рублей. В остальной части решение райсуда оставили без изменений.
Ранее мы писали, что в Омске трудовая инспекция нарушила права своего же сотрудника.