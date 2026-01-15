Омский облсуд взыскал в пользу морячки больше 60 тысяч рублей с ее работодателя

Облсуд согласился с выводами Центрального суда в части сверхурочных и вахтового метода. Судьи указали, что сам по себе факт проживания на судне не означает применения вахтового метода, если он официально не установлен. Также не было приведено доказательств, что сотрудницу привлекали к сверхурочной работе в установленном законом порядке: не было приказов работодателя и ее собственного письменного согласия, капитан судна не имел полномочий вводить такой режим постоянно.