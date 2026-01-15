«Самолет» намерен расселить еще 13 нижегородских семей в 2026 году

Всего с начала проекта застройщик улучшил жилищные условия более чем 130 семей в Ленинском районе и завершил первый этап расселения.
В 2026 году стартует второй этап программы, в соответствии с которым «Самолет» планирует расселить еще 13 нижегородских семей из аварийного и ветхого фонда. На выбор им предлагают получить денежную компенсацию по средней рыночной цене или новое жилье.
На месте расселенных и снесенных старых домов девелопер начал строительство первой очереди ЖК «Весна в Заречье». На территории комплексного развития планируется жилой квартал общей площадью более 128 тыс. кв. м с парковкой на 415 машин. В социальную инфраструктуру войдут школа на 1100 учеников, детский сад и поликлиника.