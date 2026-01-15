Новосибирские железнодорожники усилили работу в морозы

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области железнодорожники перешли на усиленный режим работы. Температура опустилась ниже 25 градусов, и в ближайшие дни ожидается ее дальнейшее понижение. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Новосибирской области.