Новосибирские железнодорожники усилили работу в морозы

На магистралях проводят продувку тормозов и обрабатывают составы от обледенения.

Источник: Комсомольская правда

Из-за аномальных морозов в Новосибирской области железнодорожники перешли на усиленный режим работы. Температура опустилась ниже 25 градусов, и в ближайшие дни ожидается ее дальнейшее понижение. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Новосибирской области.

Для обеспечения бесперебойного движения поездов усилен контроль за состоянием путей и всей инфраструктуры. Перед выходом на линию составы проходят обязательную подготовку: тормоза продувают для удаления конденсата, а токоприемники и двери обрабатывают антиобледенительной жидкостью.

В депо проводят дополнительные инструктажи для машинистов о действиях в сложных погодных условиях. Наготове находится спецтехника: дрезины, восстановительные и пожарные поезда.