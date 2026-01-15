ЦБ отозвал лицензию у «Янги банка»

Причиной стало то, что банк не устранил выявленные нарушения: уставный капитал не был доведен до установленного минимума.
Напомним, «Янги банк» получил регистрацию в мае 2023 года. На момент отзыва лицензии, уставный капитал финорганизации составил 355 млрд сумов, тогда как по закону он должен быть на уровне 500 млрд сумов.
Регулятор несколько раз предупреждал руководство банка о необходимости увеличения капитала, однако необходимых мер финорганизацией принято не было.
По предварительным данным ЦБ, почти все вкладчики — 32,1 тыс. из 32,5 тыс. получат свои деньги полностью. Оставшимся 373 вкладчикам недостающую сумму вернут в установленном законом порядке по решению ликвидационной комиссии.
«Точные расчеты по выплатам будут опубликованы Агентством по гарантированию вкладов. Данный вопрос находится на постоянном контроле Центрального банка, процесс будет поэтапно отслеживаться, а общественность — регулярно информироваться», — говорится в заявлении регулятора.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в 2023 году банк «Туркистон» был объявлен банкротом.