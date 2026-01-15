В Омске директоров «Юза-Инвест» и «Межоблгаза» будут судить за мошенничество

Следствие установило, что с 13 сентября 2021 года по 1 марта 2023 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору, обманывали жителей Омской области, обращавшихся за подключением газового оборудования в рамках государственной программы догазификации. Злоумышленники представлялись как уполномоченные лица и требовали оплату за услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно.