В Омске директоров «Юза-Инвест» и «Межоблгаза» будут судить за мошенничество

По версии следствия, обвиняемые брали деньги за бесплатные услуги по подключению к газовым сетям.

Источник: Комсомольская правда

В Центральный районный суд Омска направлено уголовное дело в отношении Дмитрия Панченко, директора ООО «Юза-Инвест», и Константина Гуляева, руководителя ООО «Межоблгаз». Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Следствие установило, что с 13 сентября 2021 года по 1 марта 2023 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору, обманывали жителей Омской области, обращавшихся за подключением газового оборудования в рамках государственной программы догазификации. Злоумышленники представлялись как уполномоченные лица и требовали оплату за услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно.

Используя доверие граждан и свое служебное положение, они незаконно присвоили свыше 27 миллионов рублей. Пострадавшими признаны 429 человек.

Теперь дело передано в суд для рассмотрения по существу. Ранее мы писали, что их оставили под домашним арестом.