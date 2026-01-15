В Омске директоров «Юза-Инвест» и «Межоблгаза» будут судить за мошенничество

В Центральный районный суд Омска направлено уголовное дело в отношении Дмитрия Панченко, директора ООО «Юза-Инвест», и Константина Гуляева, руководителя ООО «Межоблгаз». Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Следствие установило, что с 13 сентября 2021 года по 1 марта 2023 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору, обманывали жителей Омской области, обращавшихся за подключением газового оборудования в рамках государственной программы догазификации. Злоумышленники представлялись как уполномоченные лица и требовали оплату за услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно.
Используя доверие граждан и свое служебное положение, они незаконно присвоили свыше 27 миллионов рублей. Пострадавшими признаны 429 человек.
Теперь дело передано в суд для рассмотрения по существу. Ранее мы писали, что их оставили под домашним арестом.