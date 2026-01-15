В Самарской области повысили региональный МРОТ с 1 января 2026 года

Это правило не касается бюджетных учреждений, государственных фондов и некоммерческих организаций, для них остается федеральный минимум. Все остальные компании обязаны указывать в вакансиях на платформе «Работа России» зарплату не ниже регионального МРОТ — 28 447,65 рубля.