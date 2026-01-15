Ричмонд
В Самарской области повысили региональный МРОТ с 1 января 2026 года

В Самарской области МРОТ установили в размере 28 тысяч рублей в месяц.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2026 года в России повысили минимальный размер оплаты труда. Федеральный МРОТ теперь составляет 27 093 рубля в месяц, однако для большинства работников в Самарской области он выше, сообщает министерство труда региона.

«Согласно региональному соглашению, МРОТ в Самарской области установлен на 5% выше федерального, то есть 28 447,65 рубля в месяц», — рассказали в министерстве.

Это правило не касается бюджетных учреждений, государственных фондов и некоммерческих организаций, для них остается федеральный минимум. Все остальные компании обязаны указывать в вакансиях на платформе «Работа России» зарплату не ниже регионального МРОТ — 28 447,65 рубля.