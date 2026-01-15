«Омский речной порт» переработал 4,5 млн тонн грузов в 2025 году

По данным «СПАРК-Интерфакс», основным учредителем АО «Омский речной порт» является Сергей Сандулов. До июня 2025 года он занимал пост гендиректора. В 2024 году компания получила чистую прибыль в объеме 155,8 млн руб. при выручке 1,05 млрд руб.