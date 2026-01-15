Казахстан — лидер по взаимным инвестициям в Евразии: как республика ломает сырьевую модель

РК аккумулировала 9 415 млн долларов инвестиций от партнеров по региону, уступая по этому показателю только Узбекистану (10,7 млрд долларов, или 22,3% от регионального объема).Увеличение капитала в казахстанские проекты составило почти плюс 1 млрд долларов — это более трети всего прироста взаимных инвестиций в Евразии.