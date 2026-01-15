В Омске кафе и рестораны заработали почти 40 миллиардов с начала года

Омскстат опубликовал данные об обороте предприятий общественного питания за январь-ноябрь 2025 года. Под оборотом в статистике понимается выручка кафе, ресторанов и баров от продажи блюд и товаров как для частных клиентов, так и для организаций — в том числе для школ, детских садов и других социальных учреждений.