В Омске кафе и рестораны заработали почти 40 миллиардов с начала года

Омскстат опубликовал данные об обороте предприятий общественного питания за январь-ноябрь 2025 года. Под оборотом в статистике понимается выручка кафе, ресторанов и баров от продажи блюд и товаров как для частных клиентов, так и для организаций — в том числе для школ, детских садов и других социальных учреждений.
Суммарный объем выручки в регионе за 11 месяцев составил более 39,5 млрд рублей. Это максимальный показатель за все время наблюдений.
Наибольший оборот был зафиксирован в августе — почти 4 млрд рублей. В сентябре выручка снизилась до 3,6 млрд, в октябре немного увеличилась, а в ноябре снова вернулась к уровню 3,6 млрд рублей.
Данные за декабрь пока не опубликованы. Однако, как отмечают специалисты, в предпраздничный период выручка заведений обычно растет, поэтому итоговая сумма по году может превысить текущие показатели.