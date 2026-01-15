Вакансия для стоматолога-ортопеда стала самой прибыльной в Новосибирске в январе

В Новосибирске в январе самой высокооплачиваемой вакансией стало предложение для стоматолога-ортопеда в сети стоматологических клиник. Будущему сотруднику готовы платить от 300 тысяч рублей, а также оплатить аренду квартиры за первый месяц работы и авиабилеты при переезде. Об этом сообщили аналитики SuperJob.
На втором месте оказалось предложение для водителя категории «Е» в крупной розничной сети, которому готовы платить до 320 тысяч рублей.
Замыкает тройку лидеров вакансия врача-оториноларинголога. Организация предлагает зарплату от 100 до 160 тысяч рублей в месяц.