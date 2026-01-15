Вакансия для стоматолога-ортопеда стала самой прибыльной в Новосибирске в январе

В Новосибирске в январе самой высокооплачиваемой вакансией стало предложение для стоматолога-ортопеда в сети стоматологических клиник. Будущему сотруднику готовы платить от 300 тысяч рублей, а также оплатить аренду квартиры за первый месяц работы и авиабилеты при переезде. Об этом сообщили аналитики SuperJob.