Вакансия для стоматолога-ортопеда стала самой прибыльной в Новосибирске в январе

Кандидату предлагают зарплату от 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в январе самой высокооплачиваемой вакансией стало предложение для стоматолога-ортопеда в сети стоматологических клиник. Будущему сотруднику готовы платить от 300 тысяч рублей, а также оплатить аренду квартиры за первый месяц работы и авиабилеты при переезде. Об этом сообщили аналитики SuperJob.

На втором месте оказалось предложение для водителя категории «Е» в крупной розничной сети, которому готовы платить до 320 тысяч рублей.

Замыкает тройку лидеров вакансия врача-оториноларинголога. Организация предлагает зарплату от 100 до 160 тысяч рублей в месяц.