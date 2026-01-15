Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти заявили о новой выплате для минчан на почти 1000 рублей — вот для кого

Власти Минска раскрыли, кому положена выплата почти в 1000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Власти заявили о новой выплате для минчан на почти 1000 рублей — вот для кого. Это следует из решения Минского городского совета депутатов № 205 от 23 декабря 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Мингорсовет инициировал новую меру, которая направлена на поддержку молодых мам. Так, минчанки, родившие ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, будут получать единовременную выплату в размере двух бюджетов прожиточного минимума, которые будут действовать на дату рождения каждого ребенка. По состоянию на январь 2026 года и до 1 февраля БПМ составляет 491,09 рубля. Это значит, что выплата окажется 982,18 рубля.

Указанная выплата полагается лицам, которые зарегистрированы по месту жительства в Минске. Чтобы ее получить, необходимо подать заявление, приложить к нему свидетельство о рождении детей, справку о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении, месте жительства и составе семьи.

Ранее мы узнали, что изменится в строительстве жилья в Беларуси уже с 2026 года: арендного возведут в пять раз больше, «хрущевки» отправят на реновацию, 33 «квадрата» на каждого и зеленый свет электродомам.

Кстати, Мингорисполком обнародовал список профессий с предоставлением жилья в Минске.

А еще Белгидромет назвал девять городов Беларуси с самым чистым воздухом.