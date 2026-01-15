Власти заявили о новой выплате для минчан на почти 1000 рублей — вот для кого. Это следует из решения Минского городского совета депутатов № 205 от 23 декабря 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Мингорсовет инициировал новую меру, которая направлена на поддержку молодых мам. Так, минчанки, родившие ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, будут получать единовременную выплату в размере двух бюджетов прожиточного минимума, которые будут действовать на дату рождения каждого ребенка. По состоянию на январь 2026 года и до 1 февраля БПМ составляет 491,09 рубля. Это значит, что выплата окажется 982,18 рубля.
Указанная выплата полагается лицам, которые зарегистрированы по месту жительства в Минске. Чтобы ее получить, необходимо подать заявление, приложить к нему свидетельство о рождении детей, справку о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении, месте жительства и составе семьи.
