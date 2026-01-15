Власти заявили о новой выплате для минчан на почти 1000 рублей — вот для кого

Мингорсовет инициировал новую меру, которая направлена на поддержку молодых мам. Так, минчанки, родившие ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, будут получать единовременную выплату в размере двух бюджетов прожиточного минимума, которые будут действовать на дату рождения каждого ребенка. По состоянию на январь 2026 года и до 1 февраля БПМ составляет 491,09 рубля. Это значит, что выплата окажется 982,18 рубля.