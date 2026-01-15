Главстат раскрыл средний размер зарплат в госуправлении в Минске

В ноябре 2025 года средняя номинальная начисленная заработная плата в сфере государственного управления в Минске составила 3780,1 рубля. То есть, это сумма без учета налогов и взносов. Вместе с тем в период за январь по ноябрь 2025 года средняя зарплата в госуправлении вышла на уровень 3859,4 рубля.