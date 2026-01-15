В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Утверждается, что при переходе на систему 1/7 общая сумма платежей по итогам года не изменится по сравнению с системой 1/12, но в зимние месяцы она, конечно, возрастет. Однако тем жителям, для кого финансовая нагрузка окажется непосильной, а платеж за отопление превысит более чем на 25% плату за аналогичный период прошлого года, могут предоставить рассрочку.