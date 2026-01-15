Минсельхозпрод изменил цены сливочного масла, мяса и молока

Минимальная экспортная цена на весовое сливочное масло жирности от 80% и выше для России установлена на уровне 550 российских рублей за килограмм. Другие страны в пределах ЕАЭС и СНГ будут покупать этот продукт по 4,9 доллара за килограмм, страны вне СНГ — 4,5 доллара за килограмм, а для Индии установлена цена 3,5 доллара за кило. Цена фасованного сливочного масла или продукта в потребительской упаковке для российского рынка будет 620 российских рублей, для масла жирностью от 72% до 80% — 480 российских рублей.