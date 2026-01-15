Ричмонд
Минсельхозпрод изменил цены сливочного масла, мяса и молока

Минсельхозпрод установил цены на мясо, масло и молоко с 15 января.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь резко снизила экспортные цены на сливочное масло и установила стоимость молока и мяса для экспорта. Новые цены с 15 января установлены постановлением Минсельхозпрода (№ 4 от 14 января 2026-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

В частности, в Беларуси скорректированы предельные минимальные цены на ряд товаров, которые реализуются по внешнеторговым договорам. Например, Минсельхозпрод изменил предельные минимальные экспортные цены на сливочное масло и ввел его градацию в зависимости от упаковки. Белорусское сливочное масло на экспорт теперь будет продаваться на развес и в фасованном виде.

Минимальная экспортная цена на весовое сливочное масло жирности от 80% и выше для России установлена на уровне 550 российских рублей за килограмм. Другие страны в пределах ЕАЭС и СНГ будут покупать этот продукт по 4,9 доллара за килограмм, страны вне СНГ — 4,5 доллара за килограмм, а для Индии установлена цена 3,5 доллара за кило. Цена фасованного сливочного масла или продукта в потребительской упаковке для российского рынка будет 620 российских рублей, для масла жирностью от 72% до 80% — 480 российских рублей.

Кроме того, в перечне отображены актуальные цены на свежее, охлажденное и замороженное мясо КРС в тушах и полутушах, прочие отрубы, молоко и сливки (также и сгущенные с сахаром и без).

Новые цены действуют с 15 января. А по договорам, которые были заключены до вступления в силу постановления и не прекратили свое действие, цены будут приведены в соответствие с нормами документа. Исключением станут только случаи, когда оплата уже была произведена в полном объеме, была произведена отгрузка товаров полностью или частично.

