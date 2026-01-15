Ричмонд
Нацбанк Беларуси назвал условия для снижения ставок по кредитам и депозитам

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Уровень процентных ставок по кредитам и депозитам в 2026 году сохранится на уровне 2025-го, но может снизиться при определенных условиях, сообщил первый заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров.

Источник: Sputnik.by

«Примерно уровень ставок в 2026 году сохранится на уровне 2025-го, но это будет зависеть от развития ситуации. Если мы увидим замедление инфляционных процессов, то есть мы видим, что инфляция по итогам 2025 года составила 6,8%, а целевое значение не более 7%, то есть, если в рамках этих 7% мы увидим замедление, то, безусловно, это приведет и к определенному снижению ставок по депозитам для физических лиц», — отметил первый зампредседателя, видео с его комментарием опубликовано на Telegram-канале Нацбанка.

Вместе с тем Егоров сообщил, что уже принято решение по ставкам РВСР (расчетные величины стандартного риска — Sputnik), которое повлияет на уровень ставок по депозитам — он будет ниже, чем был в последние два месяца 2025 года.

«Соответственно, это потянет за собой и снижение ставок по кредитам, прежде всего, по кредитам на инвестиции и кредитам на товары отечественного производства», — сказал первый заместитель председателя правления Нацбанка.