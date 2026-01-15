Нацбанк Беларуси назвал условия для снижения ставок по кредитам и депозитам

«Примерно уровень ставок в 2026 году сохранится на уровне 2025-го, но это будет зависеть от развития ситуации. Если мы увидим замедление инфляционных процессов, то есть мы видим, что инфляция по итогам 2025 года составила 6,8%, а целевое значение не более 7%, то есть, если в рамках этих 7% мы увидим замедление, то, безусловно, это приведет и к определенному снижению ставок по депозитам для физических лиц», — отметил первый зампредседателя, видео с его комментарием опубликовано на Telegram-канале Нацбанка.