«Газета.Ru» назвала 10 новинок Детройтского автосалона

Североамериканское автошоу (NAIAS) в Детройте стартовало 14 января, оно продлится две недели. Традиционно на выставке в автомобильной столице США наиболее широко представлены местные компании. Однако в прежние годы сюда традиционно съезжались европейские бренды и даже китайцы, в этом году неожиданно сказался политический бэкграунд — новинок нет ни от Европы, ни от КНР.