В России предложили ограничить регистрацию некоторых сделок граждан и бизнеса

Законопроект ограничит госрегистрацию сделок при расчёте наличными свыше 5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В России хотят ограничить сделки с недвижимостью при расчёте наличными свыше 5 млн рублей. Такой законопроект предложил Минфин РФ, пишет «Интерфакс».

Проект направлен в Центробанк, Росфинмониторинг и Росреестр. Согласно документу, предлагается ввести запрет на госрегистрацию сделок с наличными между физическими и юридическими лицами, если расчеты по ней превышают 5 млн рублей за сделку. Или же если совокупный размер всех сделок за месяц равен или превышает 50 миллионов рублей.

Сообщается, что проект закона вносит изменения в Гражданский кодекс (ГК) РФ, а также в закон «О государственной регистрации недвижимости».

Ранее KP.RU сообщал, что в России рассматривают новую меру борьбы с мошенничеством. Банки планируют обязать отчитываться по новой форме. Они будут составлять документы о мошеннических операциях по выдаче наличных.