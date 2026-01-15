В России предложили ограничить регистрацию некоторых сделок граждан и бизнеса

Проект направлен в Центробанк, Росфинмониторинг и Росреестр. Согласно документу, предлагается ввести запрет на госрегистрацию сделок с наличными между физическими и юридическими лицами, если расчеты по ней превышают 5 млн рублей за сделку. Или же если совокупный размер всех сделок за месяц равен или превышает 50 миллионов рублей.