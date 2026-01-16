Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Умные» счётчики есть, а показаний — нет: в Veolia объяснили сбои с передачей данных

Vaib.uz (Узбекистан. 15 января). В последнее время в социальных сетях всё чаще появляются жалобы жителей Ташкента на новые «умные» счётчики горячей воды, которые должны автоматически передавать показания.

Источник: Vaib.Uz

Однако на практике многие потребители столкнулись с проблемой: приборы упорно не отправляют данные, а передать их вручную невозможно — в Telegram-боте для приёма показаний просто отсутствует нужная модель счётчика.

Сегодня сложившуюся ситуацию прокомментировали в компании Veolia. Там сообщили, что установленные в ряде районов столицы приборы учёта действительно поддерживают дистанционную передачу данных. При этом в отдельных домах автоматическая отправка показаний может временно работать нестабильно.

Причины, по данным компании, связаны с неполным покрытием приёмной инфраструктуры, особенностями самих зданий и внешними условиями связи. Речь идет о том, что сигнал от счётчика может не достигать антенны, конструктивные особенности зданий могут затруднять устойчивую передачу данных, а в ряде случаев на качество приёма сигнала влияют внешние радиотехнические условия.

В Veolia подчеркнули, что временное отсутствие автоматической передачи не означает, что счётчик «не работает» или «не поддерживается системой». Даже при отсутствии связи прибор продолжает корректно измерять объём потреблённой горячей воды и сохраняет данные во внутренней памяти. После восстановления устойчивого сигнала все накопленные показания передаются в систему автоматически.

В компании также сообщили, что по мере подключения новых антенн всё больше счётчиков будет переходить в полностью автоматический режим передачи данных.

На переходный период для удобства потребителей сохранена возможность ручной передачи показаний — по телефону, через колл-центр или при личном обращении.

Проще говоря, на практике сейчас всё выглядит так: если ваш счётчик уже стабильно передаёт показания автоматически — вам повезло. Если же нет, то придётся самостоятельно звонить и передавать данные каждый месяц, пока система не заработает в полном объёме и «умные» счётчики наконец не станут действительно умными для всех.