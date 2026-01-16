«Умные» счётчики есть, а показаний — нет: в Veolia объяснили сбои с передачей данных

Однако на практике многие потребители столкнулись с проблемой: приборы упорно не отправляют данные, а передать их вручную невозможно — в Telegram-боте для приёма показаний просто отсутствует нужная модель счётчика.
Сегодня сложившуюся ситуацию прокомментировали в компании Veolia. Там сообщили, что установленные в ряде районов столицы приборы учёта действительно поддерживают дистанционную передачу данных. При этом в отдельных домах автоматическая отправка показаний может временно работать нестабильно.
Причины, по данным компании, связаны с неполным покрытием приёмной инфраструктуры, особенностями самих зданий и внешними условиями связи. Речь идет о том, что сигнал от счётчика может не достигать антенны, конструктивные особенности зданий могут затруднять устойчивую передачу данных, а в ряде случаев на качество приёма сигнала влияют внешние радиотехнические условия.
В Veolia подчеркнули, что временное отсутствие автоматической передачи не означает, что счётчик «не работает» или «не поддерживается системой». Даже при отсутствии связи прибор продолжает корректно измерять объём потреблённой горячей воды и сохраняет данные во внутренней памяти. После восстановления устойчивого сигнала все накопленные показания передаются в систему автоматически.
В компании также сообщили, что по мере подключения новых антенн всё больше счётчиков будет переходить в полностью автоматический режим передачи данных.
На переходный период для удобства потребителей сохранена возможность ручной передачи показаний — по телефону, через колл-центр или при личном обращении.
Проще говоря, на практике сейчас всё выглядит так: если ваш счётчик уже стабильно передаёт показания автоматически — вам повезло. Если же нет, то придётся самостоятельно звонить и передавать данные каждый месяц, пока система не заработает в полном объёме и «умные» счётчики наконец не станут действительно умными для всех.