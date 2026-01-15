Кобринское мороженое и одна из моделей Belgee получили в Беларуси Знак качества

В Беларуси так называемый «Знак качества» присудили кобринскому мороженому и одной из моделей Belgee, сообщили в телеграм-канале Совмина «Правительство Беларуси».
В частности, внесены изменения в перечень продукции, которой в 2025-м присвоили Государственный знак качества. Перечень пополнился еще рядом товаров: кобринским мороженым — ванильным пломбиром в вафельном стаканчике товарной марки «1962» и легковым автомобиль BELGEE X50.
Еще «Знак качества» получили другие любимые белорусами продукты: копчено-вареный «Рулет Мясной орех из индейки» от агрокомбината «Дзержинский» и молочный шоколад «Любимая Аленка» от «Коммунарки».
Кроме того, отмечены высшим знаком: садовые качели «Александрия» производства предприятия «Ольса», полульняной плед от Оршанского льнокомбината, дизельный двигатель MMZ-3LD Минского моторного завода, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена производственного объединения «Энергокомплект», машина для внесения пылевидных химмелиорантов Бобруйскагромаша, а также универсальный погрузчик AMKODOR W500C.
