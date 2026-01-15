Кобринское мороженое и одна из моделей Belgee получили в Беларуси Знак качества

В частности, внесены изменения в перечень продукции, которой в 2025-м присвоили Государственный знак качества. Перечень пополнился еще рядом товаров: кобринским мороженым — ванильным пломбиром в вафельном стаканчике товарной марки «1962» и легковым автомобиль BELGEE X50.