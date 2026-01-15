Ричмонд
Кобринское мороженое и одна из моделей Belgee получили в Беларуси Знак качества

Знак качества в Беларуси присужден кобринскому мороженому и одной из моделей Belgee.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси так называемый «Знак качества» присудили кобринскому мороженому и одной из моделей Belgee, сообщили в телеграм-канале Совмина «Правительство Беларуси».

В частности, внесены изменения в перечень продукции, которой в 2025-м присвоили Государственный знак качества. Перечень пополнился еще рядом товаров: кобринским мороженым — ванильным пломбиром в вафельном стаканчике товарной марки «1962» и легковым автомобиль BELGEE X50.

Еще «Знак качества» получили другие любимые белорусами продукты: копчено-вареный «Рулет Мясной орех из индейки» от агрокомбината «Дзержинский» и молочный шоколад «Любимая Аленка» от «Коммунарки».

Кроме того, отмечены высшим знаком: садовые качели «Александрия» производства предприятия «Ольса», полульняной плед от Оршанского льнокомбината, дизельный двигатель MMZ-3LD Минского моторного завода, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена производственного объединения «Энергокомплект», машина для внесения пылевидных химмелиорантов Бобруйскагромаша, а также универсальный погрузчик AMKODOR W500C.

Ранее «Знак качества» в Беларуси присужден сгущенке и продукции, которую не купишь в магазине.

Еще соцопрос обнародовал данные, что 65% белорусов хотят сменить работу в 2026 годую.

И мы писали, что белорусский паспорт поднялся в мировом рейтинге «силы паспортов».