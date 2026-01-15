Ричмонд
Минфин РФ нарастит продажу валюты и золота до почти 13 млрд рублей в день

Минфин в период с 16 января по 5 февраля планирует продать валюты и золота на 192,1 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Минфин РФ в период с 16 января по 5 февраля планирует продать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на 192,1 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В публикации уточнили, что ежедневный объем реализации резко увеличится и составит 12,8 миллиарда рублей. Это в 2,3 раза больше запланированных на период с 5 декабря по 15 января 5,6 миллиарда.

Как писал сайт KP.RU, 15 января в министерстве высказались о дальнейшей судьбе «семейной ипотеки» в России. Подчеркивалось, что льготная программа «Семейная ипотека» продолжает действовать. Никаких ограничений для банков в выдаче кредитов нет. Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях.

Напомним, ранее Минфин сообщил, что в период с 10 ноября по 4 декабря прошлого года в рамках действия бюджетного правила намеревался продавать валюту и золото на сумму около 2,7 млрд рублей в день.