Медики Ростовской области получили субсидии на новое жилье

В 2025 году 35 медработников Дона улучшили жилищные условия с помощью господдержки.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году 35 медработников Ростовской области смогли улучшить свои жилищные условия с помощью господдержки. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Специальная программа для молодых специалистов и работников дефицитных медицинских профессий действует в регионе с 2005 года, и за это время помощь получили 1434 человека. Всего было выделено 2,439 млрд рублей.

В 2025 году субсидии на общую сумму в 168,2 млн рублей помогли 35 специалистам, среди которых 26 врачей и девять фельдшеров. Теперь эти медики будут трудиться в 20 больницах и поликлиниках области.

В программе приняли участие разные специалисты: хирурги, гастроэнтерологи, педиатры, терапевты, психиатры, кардиологи, неонатологи, акушеры гинекологи, онкологи, оториноларингологи и фельдшеры.

Напомним, претендовать на господдержку могут врачи и фельдшеры, которые живут и трудятся в Ростовской области. Главное требование — отработать 10 лет в государственном медучреждении региона.

Приобрести жилье с помощью субсидии можно разными способами: при участии в долевом строительстве, при покупке жилья от застройщика, в случае строительства или достройки частного дома, а также при приобретении жилья на вторичном рынке.

— Наши усилия дают молодым врачам и фельдшерам уверенность в завтрашнем дне, а также возможность полностью сосредоточиться на заботе о здоровье жителей области, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Более подробную информацию о мерах региональной поддержки медики могут получить в ГБУ РО «Агентство жилищных программ».