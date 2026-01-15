Прокуратура ФРГ: Северные потоки играли ключевое значение для Германии

Прокуратура ФРГ: Северные потоки обеспечивали половину годового потребления газа.
Газпроводы «Северный поток» играли ключевую роль в энергоснабжении Германии. Об этом заявила прокуратура ФРГ в обвинительной речи против подозреваемого в теракте на газовых магистралях.
«До подрыва по газопроводу “Северный поток — 1” транспортировалось около половины годовой потребности Германии в природном газе. Эти трубопроводы имели ключевое значение для общественного энергоснабжения Германии», — заявила ведомство, его слова приводит РИА Новости.
В решении отмечается, что обвиняемый в теракте украинец и его сообщники намеревались нанести имущественный ущерб и нарушить подачу значительного объема газа из России в Германию по критически-важной инфраструктуре. Немецкая генпрокуратура указывает, что следствие продолжает устанавливать полный круг лиц, которые могли быть причастны к подготовке и реализации подрывов, а также каналы координации и финансирования предполагаемой группы.