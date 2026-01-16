Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 16 января перед выходными

Национальный банк изменил валютные курсы на 16 января, пятницу. В частности, стали ниже перед выходными курс доллара и курс евро, а курс российского рубля стал выше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, в пятницу, 16 января, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9068 белорусского рубля, 1 евро — 3,3824 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7144 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на четверг, 15 января, курс евро и курс доллара стали ниже, а курс российского рубля вырос в пятницу, 16 января. Ощутимее при этом был скорректирован в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0068 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0126 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0041 белрубля.
