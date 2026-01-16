Юрист Салкин: каждый перевод онлайн нужно подписывать, чтобы избежать проблем

Юрист и правозащитник Михаил Салкин рассказал, как не заполучить проблем из-за онлайн переводов. Во время совершения таких операций нужно себя подстраховывать и всегда писать назначение платежа.
В таких дела следствие стремится доказать, что у человека была осведомленность, умысел, когда он отправлял деньги.
Но даже перевод средств знакомому может обернуться для россиянина уголовным делом. Ключевым является доказать умысел, что человек знал, куда отправляет средства, знал, как ими распорядятся и одобряет цель.
Когда переводы на мелкие цели — покупку продуктов, небольшой заем — то можно не делать подпись о назначении, особенно при совершении операции по СПБ.
— Но для собственной безопасности разумно писать нейтральное назначение: «заем», «на продукты», «возврат долга», поскольку формально санкция по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, — пояснил Салкин NEWS.ru.
Ранее, столичные следователи предъявили обвинение 37-летнему мужчине за перевод 700 тысяч знакомому. Уголовное дело возбуждено по финансированию терроризма.