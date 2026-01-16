Южная Корея нарастила экспорт авто в РФ до максимума за четыре года

Из расчетов следует, что в денежном выражении больше всего Россия в 2025 году ввезла из Южной Кореи легковые автомобили с бензиновыми двигателями объемом 1,5−3 литра — на 763,2 миллиона долларов. Поставки дизельных машин мощностью 1,5−2,5 литра составили 202,6 миллиона долларов. Также зафиксирован импорт бензиновых автомобилей с двигателем 1−1,5 литра на сумму 63,6 миллиона долларов и самых малолитражных машин с мотором до 1 литра — на 11,2 миллиона долларов. Эти категории, по оценке экспертов, дополняют основную линейку предложений на рынке.