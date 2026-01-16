Южная Корея нарастила экспорт авто в РФ до максимума за четыре года

За 2025 год в РФ ввезены южнокорейские авто на миллиард долларов.
Южная Корея по итогам 2025 года почти вдвое нарастила поставки легковых автомобилей в Россию, доведя их объем до максимального уровня с 2021 года. Об этом сообщают российские аналитики.
«Так, за весь прошлый год российские компании ввезли автомобилей из Южной Кореи на 1,04 миллиарда долларов против 588,8 миллиона годом ранее. Больше последний раз было в 2021 году, когда продажи составили 2,6 миллиарда долларов», — пишут РИА Новости со ссылкой на корейские данные.
Из расчетов следует, что в денежном выражении больше всего Россия в 2025 году ввезла из Южной Кореи легковые автомобили с бензиновыми двигателями объемом 1,5−3 литра — на 763,2 миллиона долларов. Поставки дизельных машин мощностью 1,5−2,5 литра составили 202,6 миллиона долларов. Также зафиксирован импорт бензиновых автомобилей с двигателем 1−1,5 литра на сумму 63,6 миллиона долларов и самых малолитражных машин с мотором до 1 литра — на 11,2 миллиона долларов. Эти категории, по оценке экспертов, дополняют основную линейку предложений на рынке.
На фоне резкого роста сегмента легковых автомобилей почти полностью рухнули поставки южнокорейских грузовиков. В 2025 году их экспорт в Россию сократился до 43 тысяч долларов против 1,25 миллиона долларов годом ранее и 47,1 миллиона долларов в 2021 году. В анализе отмечается, что такие масштабы фактически означают остановку поставок грузовой техники из Южной Кореи.