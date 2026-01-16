Ричмонд
Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло в собственность России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: © РИА Новости

«Имущество, которое принадлежало олигархам и латифундистам, которых на территории Херсонской области было много, — все сейчас является государственной собственностью. Работа по его оформлению ведется», — сказал он.

По словам политика, часть национализированного имущества передается в федеральную собственность, но большая — останется в областной юрисдикции.

«И, конечно же, оно будет служить людям, которые живут в Херсонской области», — подчеркнул губернатор.

Херсонская область находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию области. Сейчас под контролем Москвы находится большая часть региона, а правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.