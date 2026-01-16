Ричмонд
Сальдо: украинские латифундии в Херсонщине перешли под контроль РФ

Имущество украинских олигархов и «латифундистов» в Херсонской области передано в собственность Российской Федерации и сейчас проходит оформление прав. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Украинские олигархи лишились прав на бизнес в Херсонской области.

«Имущество, которое принадлежало олигархам и латифундистам, которых на территории Херсонской области было много, — все сейчас является государственной собственностью. Работа по его оформлению ведется», — сказал Сальдо, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы региона все имущество, национализированное у украинских олигархов и бизнесменов в Херсонской области, будет служить на благо местных жителей. В перечень национализированных активов входят промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты инфраструктуры, а также недвижимость. По его словам, региональные власти намерены использовать эти активы для развития экономики Херсонской области, создания рабочих мест и пополнения местного бюджета. Сальдо также отметил, что часть имущества может быть передана в собственность федеральных властей.