Сальдо: украинские латифундии в Херсонщине перешли под контроль РФ

По словам главы региона все имущество, национализированное у украинских олигархов и бизнесменов в Херсонской области, будет служить на благо местных жителей. В перечень национализированных активов входят промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты инфраструктуры, а также недвижимость. По его словам, региональные власти намерены использовать эти активы для развития экономики Херсонской области, создания рабочих мест и пополнения местного бюджета. Сальдо также отметил, что часть имущества может быть передана в собственность федеральных властей.