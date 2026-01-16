В Хабаровском крае выделят 134 млн на капремонт коммунальных объектов

В числе конкретных проектов: 61,4 млн рублей потратят на новый газопоршневой агрегат в селе Циммермановка Ульчского района, 24,4 млн рублей — на модульную станцию водоподготовки в городе Вяземский, 9,7 млн рублей — на трубы для тепловых сетей в Охотске. Также закупят дизель-генераторы для сёл Арка, Князево и Таёжное, отремонтируют линию электропередачи в Николаевском районе и систему холодного водоснабжения в поселке Майский.