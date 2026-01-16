В Хабаровском крае выделят 134 млн на капремонт коммунальных объектов

В Хабаровском крае 8 муниципальных образований в 2026 году получат 134,4 млн рублей из краевого бюджета на капитальный ремонт коммунальных объектов общей стоимостью 206,4 млн рублей, — сообщают в пресс-службе регионального правительства.
Перечень из 11 мероприятий утвердил губернатор Дмитрий Демешин. Средства направят на закупку материалов и оборудования для ремонта систем тепло-, водо- и электроснабжения в рамках государственной программы края и федерального нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
«Денежные средства на капремонт коммунальных объектов ежегодно предоставляются для повышения качества услуг и надёжности работы систем», — пояснили в региональном министерстве ЖКХ, отметив, что контроль за реализацией проектов ведёт губернатор Дмитрий Демешин.
В числе конкретных проектов: 61,4 млн рублей потратят на новый газопоршневой агрегат в селе Циммермановка Ульчского района, 24,4 млн рублей — на модульную станцию водоподготовки в городе Вяземский, 9,7 млн рублей — на трубы для тепловых сетей в Охотске. Также закупят дизель-генераторы для сёл Арка, Князево и Таёжное, отремонтируют линию электропередачи в Николаевском районе и систему холодного водоснабжения в поселке Майский.
Жителям края напоминают, что по всем вопросам капитального ремонта и графику проведения работ можно обращаться в местные администрации и региональное министерство ЖКХ. Информация о реализации проектов доступна на официальных порталах муниципалитетов и краевых ведомств.