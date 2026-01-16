В Новосибирской области средняя зарплата превысила 84 тысячи рублей.

В Новосибирской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата в январе-октябре прошлого года, по предварительным данным, составила более 84,3 тысячи рублей. В сравнении с показателями аналогичного периода 2024 года она увеличилась на 15,5 процента. Такие данные приводит Новосибирскстат в отчете о социально-экономическом положении региона в январе-ноябре 2025 года.