В Новосибирской области средняя зарплата превысила 84 тысячи рублей

Задолженность по зарплате в регионе приближается к 50 млн рублей.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирской области средняя зарплата превысила 84 тысячи рублей.

Время чтения: 1 минута.

Задолженность по зарплате в регионе приближается к 50 млн рублей.

Фото: freepik.

В Новосибирской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата в январе-октябре прошлого года, по предварительным данным, составила более 84,3 тысячи рублей. В сравнении с показателями аналогичного периода 2024 года она увеличилась на 15,5 процента. Такие данные приводит Новосибирскстат в отчете о социально-экономическом положении региона в январе-ноябре 2025 года.

Реальная начисленная зарплата (с учетом индекса потребительских цен) в январе-октябре 2025 года составила 104,8 процента к январю — октябрю 2024 года.

Общая задолженность по зарплате организаций всех видов деятельности и форм собственности, кроме субъектов малого предпринимательства, по данным на конец ноября прошлого года, составляла более 49,4 млн рублей.

Татьяна Картавых