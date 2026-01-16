В 2025 году в крае поддержано 5 инвестпроектов в сфере туризма

Одним из ключевых направлений стала поддержка развития событийного туризма. В течение года по всему региону за счёт средств федерального и регионального бюджетов провели 25 событийных мероприятий, которые посетили порядка 200 тысяч человек. Так, в Красноярске впервые прошла Всероссийская неделя гостеприимства — профессиональное отраслевое событие для экспертов и представителей отрасли. Участники обсудили ключевые вопросы развития: цифровую трансформацию, экономику впечатлений, сервис как фактор роста, кадровый потенциал, развитие локальной кухни, отельного бизнеса и гастрономического туризма.
«Событийный туризм — это не только яркие фестивали и праздники. Это инструмент регулирования туристического потока и загрузки коллективных средств размещения, развития территорий, поддержки бизнеса, а также возможность показать разнообразие и уникальность Красноярского края. Мы видим устойчивый интерес к таким форматам и будем продолжать эту работу», — отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло.
Отдельное внимание в этом году уделили развитию социального туризма. За счёт средств краевого бюджета по специальным сертификатам путешествия по Красноярскому краю совершили более 16 тысяч человек, включая 7,5 тысяч школьников 5−9 классов, а также представителей отдельных категорий — инвалидов, пенсионеров, студентов, участников СВО и членов их семей.
В 2025 году в регионе реализовали инфраструктурные проекты: обустроили подъём на Манскую петлю, обновили спортивные площадки в экопарке «Гремячая грива», благоустроили и промаркировали пешеходные туристические тропы на территории Серебряного лога. Дали старт проекту «Большая Енисейская тропа», по которому обустроили места отдыха, установили туристскую навигацию, а также соединили природные дестинации Красноярска и окрестностей в единую пешеходную тропу, объединённую рекой Енисей. Начали благоустройство на острове Молокова, а также работы по строительству современного многофункционального визит-центра на Николаевской сопке.
В муниципалитетах края — Красноярске, Дивногорске, Шарыпове, а также Минусинском, Туруханском, Идринско-Краснотуранском округах — создаются туристско-рекреационные зоны.
В регионе оказывается финансовая поддержка проектам в сфере туризма: юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляют субсидии на строительство модульных некапитальных объектов. Всего в 2025 году поддержали 5 инвестпроектов с общим объёмом финансирования более 30 млн рублей. На этим средства создадут новые номера на базах отдыха в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе и Дивногорске. На реализацию общественных инициатив направили свыше 177 млн рублей — поддержку получили 28 проектов, которые предусматривают создание кемпингов, благоустройство общественных пространств, развитие спортивной и доступной для маломобильных граждан туристической инфраструктуры. Кроме того, национальным паркам края выделили более 40 млн рублей на развитие: реализованы проекты по обустройству турмаршрутов и экотроп в НП «Красноярские Столбы» и «Шушенский бор».
Впервые инвестиционные проекты из Красноярского края получили поддержку в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в части льготного кредитования на строительство отелей. В число одобренных вошли гостиничный комплекс в фанпарке «Бобровый лог» и пятизвёздочный отель в Красноярске — два масштабных объекта туристической инфраструктуры, реализация которых приурочена к 400-летию Красноярска в 2028 году. Создание новых отелей позволит укрепить туристическую привлекательность региона и создать дополнительные рабочие места.
В декабре открылся Национальный центр «Россия» в Красноярском крае, который стал многофункциональной площадкой для проведения масштабных событий, презентации достижений и потенциала Красноярского края и Сибири, а также новой точкой притяжения туристов. В планах 2026 года — завершить проекты по благоустройству острова Молокова, где создаётся парк-музей освоения Севера, созданию многофункционального центра на Николаевской сопке, строительству новой лестницы на Покровской горе в Красноярске.