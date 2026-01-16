В 2025 году в крае поддержано 5 инвестпроектов в сфере туризма

В регионе оказывается финансовая поддержка проектам в сфере туризма: юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляют субсидии на строительство модульных некапитальных объектов. Всего в 2025 году поддержали 5 инвестпроектов с общим объёмом финансирования более 30 млн рублей. На этим средства создадут новые номера на базах отдыха в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе и Дивногорске. На реализацию общественных инициатив направили свыше 177 млн рублей — поддержку получили 28 проектов, которые предусматривают создание кемпингов, благоустройство общественных пространств, развитие спортивной и доступной для маломобильных граждан туристической инфраструктуры. Кроме того, национальным паркам края выделили более 40 млн рублей на развитие: реализованы проекты по обустройству турмаршрутов и экотроп в НП «Красноярские Столбы» и «Шушенский бор».