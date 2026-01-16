Автоэксперт рассказал, как завести машину в лютый мороз без риска

Решение проблемы довольно простое. В сильный мороз, например ниже −20°C, можно занести аккумулятор в тёплое помещение на ночь, хотя современные автомобили, по словам эксперта, обычно хорошо переносят даже температуры до −25°C.
Лучше избегать прикуривания, так как оно может вызвать сбои в электронике автомобиля. Однако, если всё же необходимо, делайте это правильно: подключайте минусовый провод (массу) к корпусу или металлической части двигателя, а не к аккумулятору. Прикуривайте от заведённого автомобиля (не заглушенного), а если двигатель не заводится сразу — не мучайте его, давая слишком много попыток.
Иван Зенкевич.
Автоэксперт.
Эксперт рекомендует менять аккумулятор примерно раз в три года, проверяя его состояние тестером. Нормальный срок службы, по его словам, составляет 3−5 лет, хотя дорогие импортные модели могут служить дольше.
Зенкевич также подтвердил, что короткие поездки негативно влияют на аккумулятор, так как он не успевает полностью зарядиться, особенно при включённых энергоёмких потребителях, таких как печка и подогревы. Это приводит к состоянию постоянного недозаряда и быстрому износу.
«Поэтому зимой особенно полезно заряжать аккумулятор с помощью внешнего зарядного устройства, чтобы поддерживать его заряд и продлить срок службы», — заключил собеседник Life.ru.
Ранее сообщалось, что владельцы китайских автомобилей, занявших значительную долю российского рынка после 2022 года, столкнулись с массовыми проблемами в морозы и снегопады. В частности, трудности коснулись систем открывания дверей, трансмиссии и даже выхлопной системы.
