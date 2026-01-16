Автоэксперт рассказал, как завести машину в лютый мороз без риска

Лучше избегать прикуривания, так как оно может вызвать сбои в электронике автомобиля. Однако, если всё же необходимо, делайте это правильно: подключайте минусовый провод (массу) к корпусу или металлической части двигателя, а не к аккумулятору. Прикуривайте от заведённого автомобиля (не заглушенного), а если двигатель не заводится сразу — не мучайте его, давая слишком много попыток.