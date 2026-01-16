В Новосибирске с 1 марта 2026 года изменятся сроки оплаты ЖКУ

Новый срок оплаты введён для удобства граждан, получающих заработную плату во второй половине месяца. Ранее платежи за квартиру, электроэнергию, воду и отопление необходимо было вносить до 10 числа, из-за чего многие новосибирцы сталкивались с просрочками и начислением пеней. Теперь у жителей региона появится дополнительное время, чтобы сначала получить доход и затем оплатить квитанции без штрафов.