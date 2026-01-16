В Новосибирске с 1 марта 2026 года изменятся сроки оплаты ЖКУ

Новый срок оплаты введён для удобства граждан, получающих заработную плату во второй половине месяца. Ранее платежи за квартиру, электроэнергию, воду и отопление необходимо было вносить до 10 числа, из-за чего многие новосибирцы сталкивались с просрочками и начислением пеней. Теперь у жителей региона появится дополнительное время, чтобы сначала получить доход и затем оплатить квитанции без штрафов.
Одновременно изменятся и сроки выставления платёжных документов. Квитанции за ЖКУ будут приходить до 5 числа месяца, следующего за расчётным, тогда как раньше их направляли до 1 числа. В первые месяцы действия новых правил новосибирцам рекомендуют внимательно проверять даты в платёжках.
Кроме того, в 2026 году в России запланирована индексация тарифов ЖКУ. Повышение пройдет в два этапа и затронет все регионы страны, в том числе Новосибирскую область. Размер роста будет зависеть от субъекта, максимальное увеличение тарифов ожидается в ряде регионов юга России.