Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске с 1 марта 2026 года изменятся сроки оплаты ЖКУ

С 1 марта 2026 года жители Новосибирска и Новосибирской области смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги на пять дней позже — до 15 числа каждого месяца. Соответствующие изменения будут действовать по всей России.

Источник: Сиб.фм

Новый срок оплаты введён для удобства граждан, получающих заработную плату во второй половине месяца. Ранее платежи за квартиру, электроэнергию, воду и отопление необходимо было вносить до 10 числа, из-за чего многие новосибирцы сталкивались с просрочками и начислением пеней. Теперь у жителей региона появится дополнительное время, чтобы сначала получить доход и затем оплатить квитанции без штрафов.

Одновременно изменятся и сроки выставления платёжных документов. Квитанции за ЖКУ будут приходить до 5 числа месяца, следующего за расчётным, тогда как раньше их направляли до 1 числа. В первые месяцы действия новых правил новосибирцам рекомендуют внимательно проверять даты в платёжках.

Кроме того, в 2026 году в России запланирована индексация тарифов ЖКУ. Повышение пройдет в два этапа и затронет все регионы страны, в том числе Новосибирскую область. Размер роста будет зависеть от субъекта, максимальное увеличение тарифов ожидается в ряде регионов юга России.