Британия выделит Украине экстренное энергетическое финансирование

Как следует из сообщения британского правительства, выделенное финансирование предназначено для удовлетворения неотложных потребностей населения в тепле и электричестве. Помощь будет использована для ремонта, восстановления, защиты и генерации энергетической инфраструктуры по всей территории Украины.