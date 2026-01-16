Ричмонд
Британия выделит Украине экстренное энергетическое финансирование

Великобритания предоставит Украине более 26 миллионов долларов в качестве финансовой помощи в энергетической сфере.

Источник: Аргументы и факты

Великобритания объявила о предоставлении Украине экстренной финансовой помощи в энергетической сфере в размере 20 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 26,7 миллиона долларов. Средства направлены на поддержку страны в условиях серьезных проблем с электроснабжением.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о намерении ввести в стране режим чрезвычайной ситуации в энергетике на фоне масштабных перебоев в подаче электроэнергии. Сложившаяся ситуация потребовала срочных мер со стороны властей и международных партнеров.

Как следует из сообщения британского правительства, выделенное финансирование предназначено для удовлетворения неотложных потребностей населения в тепле и электричестве. Помощь будет использована для ремонта, восстановления, защиты и генерации энергетической инфраструктуры по всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что Украина намерена созвать так называемый «энергетический Рамштайн». Киев рассчитывает на получение от союзников дополнительных финансовых взносов и конкретных обязательств в сфере поддержки энергетического сектора.