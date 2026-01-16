В Омске выставили на продажу участок у Центрального пляжа

В Омске, неподалеку от популярного Центрального пляжа, выставлен на продажу земельный участок площадью 23,8 сотки, расположенный на Набережной Тухачевского, 1. Об этом сообщает профильный портал недвижимости. Участок в центральном районе города находится в непосредственной близости к стадиону «Динамо» и городскому пляжу, что делает его особенно привлекательным для инвесторов и предпринимателей. На территории располагается здание площадью 300 кв. м., которое, согласно объявлению, подлежит реконструкции. Инициаторы продажи отмечают, что участок подходит для реализации проектов сферы общественного питания и проведения развлекательных мероприятий. Стоимость объекта — 83 миллиона рублей.