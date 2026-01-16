Три города края получили федеральную поддержку на благоустройство в 2026 году

«Каждый такой проект меняет жизнь людей к лучшему, создавая новые возможности для отдыха, спорта и общения, а также стимулируя развитие местной экономики. Всего за время проведения конкурса отобрано 1609 проектов: 679 парков, 301 набережная, 262 площади, 367 улиц и пешеходных зон», — отмечает заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.