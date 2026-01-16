Три города края получили федеральную поддержку на благоустройство в 2026 году

На это из федерального бюджета выделят около 300 млн рублей.
В Канске реализуются проект «4344: маршрут построен». Он предусматривает создание безбарьерной улицы Ленина от Привокзальной до Соборной площади, соединяющей ключевые объекты города — вокзал, площадь Коростелёва, Дом культуры и Троицкий собор.
В Минусинске обустроят променад на улице Абаканской с зоной йоги, детской площадкой, уличной библиотекой, велодорожками и спортзоной.
В Норильске реконструируют территорию у Городского озера. Появятся прогулочные и спортивные тропы, зоны для сёрфинга, вейкбординга, катания на лыжах и коньках, а также место для новогодней ёлки.
«Каждый такой проект меняет жизнь людей к лучшему, создавая новые возможности для отдыха, спорта и общения, а также стимулируя развитие местной экономики. Всего за время проведения конкурса отобрано 1609 проектов: 679 парков, 301 набережная, 262 площади, 367 улиц и пешеходных зон», — отмечает заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
Этот конкурс проводится с 2018 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это проект уже позволил преобразить множество территорий по всему краю в таких городах, как: Енисейск, Назаров, Заозёрный, Канск, Кодинск, Бородино, Зеленогорск, Дивногорск, Ужур, Железногорск, Сосновоборск, Шарыпово.