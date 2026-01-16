На границе Омской области задержали несколько машин с мясом

Три машины с грузом из разных населенных пунктов Омской области везли в Кокшетау и Астану, всего там было порядка4,2 тонны говядины и 4,8 тонны конины. При этом специалисты при осмотре документов на продукты выявили нарушения.
"Грузы следовали из сел Лукьяновка, Азово Омской области и г. Называевска в города Кокшетау и Астану Республики Казахстан. Осмотр и анализ документов выявили нарушения:
— На 30 кг мяса конины отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы для пересечения границы.
— Номер автомобиля с 4200 кг мяса конины не совпадает с указанным в ветеринарном сертификате.
— На 4842 кг мяса говядины выдан ветеринарный сертификат Таможенного союза с недостоверными данными: указано замороженное мясо в тушах, фактически — охлаждённое в четвертинах. Производственное предприятие не аттестовано в Реестре Таможенного союза по виду деятельности «убой животных»", — сообщили в управлении.
Отмечается, что все машины были задержаны. Дальнейшую перевозку грузов запретили — мясо направлено обратно на территорию РФ, а нарушители привлечены к административной ответственности.