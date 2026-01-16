Европа сталкивается с острой нехваткой поставок нефти из Казахстана

По данным источников, отслеживающих ценообразование, всего за два дня Gunvor приобрел пять партий нефти в Северном море. Компания активно выкупает все основные сорта, участвующие в формировании котировки Dated Brent — эталона для более чем половины мировых физических сделок с нефтью.
Cкупка со стороны Gunvor и дефицит предложений подчеркивают, насколько сильно сузился рынок Европы. Это произошло после того, как экспорт казахстанской нефти через ключевой терминал КТК на Черном море сократился почти наполовину.
Bloomberg выделяет три причины срыва поставок из Казахстана: атаки беспилотников; плохие погодные условия; ремонтные работы.
Ситуацию усугубляют перебои с отгрузкой в Ливии (из-за погоды) и ремонты на месторождении Johan Castberg в Северном море.
Дефицит нефти привел к резкому росту цен: Премии на основные сорта Северного моря выросли почти на $1 за баррель за неделю. Сорт Forties (один из самых дешевых в корзине Brent) торгуется с премией почти в $2 к эталону — это максимум с августа 2024 года.
Участники рынка ожидают, что напряженность спадет, как только улучшится погода и нормализуются отгрузки на терминале КТК. Прогнозируется, что в феврале экспорт смеси CPC Blend восстановится до уровня 1,5 млн баррелей в сутки.
Ранее «Курсив» сообщал, что экспорт нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) рухнул на 45% от плана из-за штормов и повреждений инфраструктуры.
Ситуацию усугубили геополитические риски: 12 января стало известно об ударе Украины по российским платформам «Лукойла» в Каспийском море, что также повлияло на общие объемы прокачки в регионе.
В результате европейский рынок столкнулся с дефицитом легких сортов нефти, что спровоцировало рост цен на альтернативные поставки, такие как WTI Midland и Azeri Light.