Повышают ли зарплаты казахстанцам

Согласно официальной статистике, средняя номинальная зарплата в Казахстане по итогам третьего квартала 2025 года выросла на 10% за год. Однако в реальном выражении рост был нивелирован инфляцией. Это подтверждается данными аналитиков ANCOR Central Asia, которые провели опрос среди 83 компаний Казахстана. В результате опроса выяснилось, что 48% компаний повысили зарплаты своим сотрудникам не более чем на 10%. Опрос проводился в ноябре, когда инфляция в стране составила 12,4%. Таким образом, рост зарплат многих казахстанцев лишь частично компенсировал подорожавшие товары и услуги.
На 10−20% повысили оклады своих сотрудников 33% компаний. При этом 11% работодателей не меняли зарплаты работникам, а 4% были вынуждены снизить их. В целом, согласно данным опроса, для большинства работодателей пересмотр зарплат остается регулярной практикой. 78% компаний повышают зарплаты каждый год, 6% — каждые полгода, а 11% пересматривают оклады по необходимости, персонализировано и без четкого графика.
Таким образом, зарплаты казахстанцев растут, но для многих сотрудников повышение лишь компенсирует рост инфляции.