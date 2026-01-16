Повышают ли зарплаты казахстанцам

Согласно официальной статистике, средняя номинальная зарплата в Казахстане по итогам третьего квартала 2025 года выросла на 10% за год. Однако в реальном выражении рост был нивелирован инфляцией. Это подтверждается данными аналитиков ANCOR Central Asia, которые провели опрос среди 83 компаний Казахстана. В результате опроса выяснилось, что 48% компаний повысили зарплаты своим сотрудникам не более чем на 10%. Опрос проводился в ноябре, когда инфляция в стране составила 12,4%. Таким образом, рост зарплат многих казахстанцев лишь частично компенсировал подорожавшие товары и услуги.