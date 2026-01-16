Дочь российского олигарха решила оспорить заморозку инвестиций в Швейцарии

Как уточняет профильное издание Global Arbitration Review (GAR), спор касается заморозки инвестиций Керимовой в элитную недвижимость на основании швейцарских санкций. По версии истца, власти использовали ограничения против ее отца как оправдание введенных мер. В 2019 году Керимова приобрела швейцарскую компанию, косвенно владевшую четырьмя объектами недвижимости во Франции, а позднее передала их в другую швейцарскую структуру, полностью принадлежащую ей. Сумма иска оценивается в сотни миллионов долларов США. Арбитраж будет рассматриваться по правилам Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).