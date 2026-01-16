Дочь российского олигарха решила оспорить заморозку инвестиций в Швейцарии

Гульнара Керимова, дочь российского миллиардера Сулеймана Керимова, инициировала инвестиционный арбитраж против Швейцарии. Об этом 15 января сообщило российское адвокатское бюро, которое представляет интересы Керимовой в споре, пишут «Ведомости».
По данным бюро, иск затрагивает защиту инвестиций и соблюдение международных обязательств государства в условиях санкционного режима. Претензии основаны на соглашении между СССР и Швейцарией 1990 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений. По мнению бюро, это первый инвестиционный спор против Швейцарии, напрямую связанный с антироссийскими санкциями.
Как уточняет профильное издание Global Arbitration Review (GAR), спор касается заморозки инвестиций Керимовой в элитную недвижимость на основании швейцарских санкций. По версии истца, власти использовали ограничения против ее отца как оправдание введенных мер. В 2019 году Керимова приобрела швейцарскую компанию, косвенно владевшую четырьмя объектами недвижимости во Франции, а позднее передала их в другую швейцарскую структуру, полностью принадлежащую ей. Сумма иска оценивается в сотни миллионов долларов США. Арбитраж будет рассматриваться по правилам Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).
Эксперты отмечают, что шансы на успех ограничены. Партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков указал, что ключевым станет доказательство финансовой независимости Керимовой от подсанкционных членов семьи, законности источника инвестиций и квалификации их как защищенных соглашением капиталовложений. Советник юрфирмы «МЭФ Legal» Николай Строев добавил, что отсутствие личных швейцарских санкций у Керимовой играет в ее пользу, но фактическое получение компенсации осложнено законом 2025 года, запрещающим признание и исполнение арбитражных решений, связанных с российскими санкциями.
По прогнозу экспертов, рассмотрение подобных дел занимает 3−5 лет, а принудительное исполнение решения в случае отказа государства-ответчика может затянуться на 10 и более лет.
