Суд обязал порт Посьет выплатить 73,4 млн за ущерб бухте в Приморье

Иск поступил в суд примерно через год после проверки, и рассмотрение затянулось ещё почти на год. В результате арбитраж полностью поддержал требования Росприроднадзора и указал на необходимость взыскать с АО «Торговый порт “Посьет”» 73 476 657 рублей. Судебный акт пока отсутствует в открытой картотеке, однако в публикации отмечается, что у компании остаётся возможность направить апелляцию на принятое решение.