Суд обязал порт Посьет выплатить 73,4 млн за ущерб бухте в Приморье

Росприроднадзор зафиксировал в районе гидротехнических сооружений скопление мусора и отходов производства.

Источник: Аргументы и факты

Арбитражный суд Приморского края обязал АО «Торговый порт “Посьет”» выплатить 73,4 млн рублей за загрязнение акватории бухты Посьет производственными отходами и мусором. Об этом сообщают «Новости VL.ru», ссылаясь на материалы дела и данные Росприроднадзора.

В материалах указано, что Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора 28 марта 2024 года провело плановую проверку состояния бухты Посьет. Инспекторы зафиксировали на участке акватории у порта наличие мусора, а также отходов производства и потребления. По итогам проверки надзорное ведомство посчитало, что именно деятельность порта стала причиной загрязнения акватории.

В адрес порта Посьет регулярно поступают обращения и жалобы по поводу загрязнения моря и распространения угольной пыли. После проверки Росприроднадзор предъявил компании требование возместить нанесённый водному объекту ущерб. Порт не согласился добровольно компенсировать сумму, и служба обратилась с иском в арбитражный суд.

Иск поступил в суд примерно через год после проверки, и рассмотрение затянулось ещё почти на год. В результате арбитраж полностью поддержал требования Росприроднадзора и указал на необходимость взыскать с АО «Торговый порт “Посьет”» 73 476 657 рублей. Судебный акт пока отсутствует в открытой картотеке, однако в публикации отмечается, что у компании остаётся возможность направить апелляцию на принятое решение.