300 тысяч тонн нефти перенаправил «КазМунайГаз» из-за ограничений на КТК

АСТАНА, 16 янв — Sputnik. «КазМунайГаз» сообщил о том, что на период ограничений поставок казахстанской нефти через КТК, компания перенаправила порядка 300 тысяч тонн нефти в декабре 2025 года.
Оперативно проведена работа по перенаправлению нефти по другим экспортным маршрутам через систему АО «КазТрансОйл», отметили в компании.
«Объем нефти порядка 300 тыс. тонн был перенаправлен по системе КТО для дальнейшей поставки в экспортном направлении — Германия, Китай, Баку-Тбилиси-Джейхан, через порты Новороссийск и Усть-Луга. В январе 2026 года, с учетом сохраняющихся ограничений по приему нефти со стороны КТК, мероприятия по перенаправлению будут продолжены», — сообщили в КМГ.
Работа по дополнительным маршрутам транспортировки казахстанской нефти продолжается, отметили в «КазМунайГаз».
"По итогам 2025 года наблюдается динамика роста поставок казахстанской нефти в Германию — НПЗ г. Шведт. Объем составил 2,1 млн тонн. В 2026 году ожидается увеличение объемов до 2,5 млн тонн нефти. Поставки казахстанской нефти c порта Актау в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан составили 1,3 млн тонн.
Ожидаемый объем на 2026 год — до 1,6 миллионов тонн нефти. Также сохраняется стабильная транспортировка казахстанской нефти в экспортном направлении в КНР. По итогам 2025 года в КНР экспортировано 1,1 миллион тонн нефти, сообщили в КМГ.
29 ноября 2025 года Украина атаковала Каспийский трубопроводный консорциум. По КТК прокачивается 80% экспортной нефти из Казахстана, а нефть — основа бюджета страны.
30 ноября МИД Казахстана назвало это «актом агрессии» и выразило протест в связи с очередной целенаправленной атакой Украины на критическую инфраструктуру КТК.
В ответ Киев упрекнул Казахстан в отсутствии реакции на массированные удары Вооруженных Сил России по своим объектам, хотя Россия не бьет по объектам, затрагивающим Казахстан, тем более так глобально, как КТК.
В середине декабря 2025-го глава Мимнэнерго Ерлан Аккенженов сообщил, что это привело к потере 480 тысяч тонн, но несмотря на это, общий план на 2025 год будет выполнен. На вопрос повлияла ли атака Киева на КТК, он ответил: «Безусловно».
На этом дело не закончилось. 13 января 2026 года Украина напала уже на танкеры, которые планировали загрузить казахстанской нефтью.
Первый — Matilda, танкер шел под флагом Мальты, зафрахтованный дочерней организацией национальной компании «КазМунайГаз» подвергся атаке БПЛА. На судне произошел взрыв. Ущерб, несмотря на отсутствие критических повреждений, еще предстоит оценить.
Второй под названием Delta Harmony под флагом Либерии, подвергся атаке БПЛА, находясь в режиме ожидания погрузки.