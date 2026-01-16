Почему приморские рыбаки остаются с пустыми лунками

Полностью без рыбы Приморье не осталось. Рыбаки адаптируются и находят другие трофеи. В бухтах Владивостока хорошо ловится упитанная красноперка, средний вес которой достигает килограмма. В Надеждинском районе также радуются уловам местной рыбы. В северных районах края (например, в Ольгинском), где раньше встает лед и вода холоднее, подледная рыбалка на навагу еще ведется, и свежую рыбу можно найти на прилавках.