Почему приморские рыбаки остаются с пустыми лунками

Ученые объясняют это естественными циклами и глобальным потеплением, а рыбаки ищут новые трофеи в изменившемся море.
Сезон подледной рыбалки в Приморье в этом году не задался. Рыбаки возвращаются с пустыми садками: корюшка и навага, десятилетиями считавшиеся гарантированным зимним уловом, практически исчезли. На стихийных рынках нет привычных распродаж «с колес». Ученые видят две основные причины: естественные циклы популяций и необратимые климатические изменения, которые могут навсегда изменить лицо приморской рыбалки.
Рыболовный сезон без главных героев.
Выходить за корюшкой в Приморье раньше начинали уже в конце октября. Ситуация, по словам рыбаков, тревожная: лунки пусты, а навага, которая еще пару лет назад в изобилии ловилась в Амурском заливе, стала редкостью.
«Так бывает — сезон густо, сезон пусто», — комментирует председатель Ассоциации спортивного и любительского рыболовства Приморского края Юрий Нурмухаметов.
Однако тревогу бьют не первый год: прошлой зимой рыбы тоже было мало. Если раньше прибой на Спортивной набережной Владивостока «кишел малоротой», то теперь это картина прошлого.
Корюшки и наваги мало и в бухтах Русского острова, и в заливе Посьета, и в Угловом заливе Владивостока, и в устье реки Раздольная.
«За прошлые воскресенье поймал всего две маленькие наважки на Угольной, — говорит рыбак-любитель Константин Караваев. — Хотя в прежние годы рыбы хватало, чтобы прокормить семью — и самим поесть, и на продажу».
«В Тавричанку за корюшкой едут каждый день сотни рыбаков, но разочарованы уловом все — в рыбацких ящиках два-три хвоста. Смысла в зимней рыбалке уже нет — больше потратишь, чем получишь удовольствия», — соглашается с ним рыбак со стажем Александр Фёдоров.
Циклы природы или точка невозврата?
Специалисты предлагают два ключевых объяснения, и они радикально отличаются по своему прогнозу.
«Существуют естественные циклы динамики численности, прежде всего у короткоживущих видов, к которым относятся корюшка и навага. Период высокой численности может просто подойти к концу, и сейчас мы наблюдаем спад», — поясняет кандидат биологических наук Александр Олифиренко.
Яркий пример — сардина-иваси, чьи популяции циклически исчезают и возвращаются раз в несколько десятилетий. Если причина в этом, то со временем рыба может вернуться.
Второе ключевое объяснение — климатическая тревога. Это более тревожный сценарий. Корюшка и навага — холодолюбивые виды, и Приморье для них уже южная граница ареала.
«Потепление климата, конечно, играет им в минус. Если это связано с потеплением, которое будет только увеличиваться в ближайшие 50−100 лет, то на юге Приморья про эти виды можно забыть», — подчеркивает Олифиренко.
Кто приходит на смену, и кто виноват?
Пока одни виды отступают, другие, наоборот, усиливают свое присутствие. Ученые фиксируют перестройку экосистемы Японского моря. Во-первых, растет численность сельди. Во-вторых, все чаще заходит скумбрия. В летний период появляются тропические виды, ранее нетипичные для этих широт.
Рыбаки строят свои версии. Некоторые винят в исчезновении корюшки тех же хищников — скумбрию и лакедру, которых в этом сезоне было много. Другие обращают внимание на антропогенный фактор.
«Амурский залив сейчас активно застраивается… Это повышает нагрузку на малые водоемы, где живут организмы — основа корма для мальков. Сначала падает их масса, потом — биомасса всего», — отмечает кандидат биологических наук Константин Дроздов.
Ассортимент меняется.
Полностью без рыбы Приморье не осталось. Рыбаки адаптируются и находят другие трофеи. В бухтах Владивостока хорошо ловится упитанная красноперка, средний вес которой достигает килограмма. В Надеждинском районе также радуются уловам местной рыбы. В северных районах края (например, в Ольгинском), где раньше встает лед и вода холоднее, подледная рыбалка на навагу еще ведется, и свежую рыбу можно найти на прилавках.
Ассортимент в рыбных магазинах по-прежнему широк: сарган, камбала, парная навага с севера края. Приморцы, хоть и скучают по традиционной корюшке, пока находят альтернативу.
Будущее без корюшки?
Ключевой вопрос, на который нет ответа, — временный это спад или необратимая тенденция. Если верна теория естественных циклов, нужно просто запастись терпением. Если же главный враг — глобальное потепление, то приморскую рыбалку ждут фундаментальные изменения.
В прошлом году специалисты ТИНРО связывали плохие уловы с тем, что запасы азиатской зубастой корюшки или «зубатки» сильно истощились алчным промыслом рыбаков в 90-х годах. Добавляет проблем и цветение воды из-за микроводорослей, которых стало больше из-за глобального потепления. В этом году учёные рыбохозяйственного центра Приморья пока не спешат озвучивать свою точку зрения и прогнозы, но обещают предоставить свой научно-обоснованный ответ в ближайшее время.
Тем не менее, в Приморье уже опасаются, что традиционный зимний промысел, основанный на корюшке и наваге, может уйти в прошлое, превратившись из массового увлечения в редкую удачу для отдельного рыбака.